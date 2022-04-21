الامارات | اتفاقية شراكة بين اتحاد الدراجات و«دبي الوطنية للتأمين»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين اتحاد الدراجات و«دبي الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الدراجات اتفاقية شراكة مع شركة دبي الوطنية للتأمين. وبموجب هذه الشراكة الحصرية، تم اعتماد الشركة شريك التأمين الرسمي لجميع راكبي الدراجات المسجلين لدى اتحاد الدراجات.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين عبدالله النعيمي، بحضور محمد الحبتور عضو مجلس الإدارة، والأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، ومستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق أحمد المطيوعي.

وسيكون الحصول على تغطية التأمين إلزامياً لجميع راكبي الدراجات المسجلين في اتحاد الدراجات، وكراعٍ حصري ستوفر الشركة تغطية مجانية لأعضاء المنتخبات، كما ستعمل أيضاً عن كثب مع اتحاد الدراجات على إطلاق حملة للترويج عن هذا المنتج التأميني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news