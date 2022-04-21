الامارات | المهر «نهائي» يُهدي «غودولفين» لقب «بلو ريباند تريال»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهر «نهائي» يُهدي «غودولفين» لقب «بلو ريباند تريال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المهر «نهائي» بشعار «غودولفين»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، نفسه بشكل راسخ في مشهد «الداربي الإنجليزي»، بانتزاعه لقب سباق «بلو ريباند تريال» المخصص لخيول فئة «ليستد»، وجرى أول من أمس، على مضمار «أبسوم دوانز» في المملكة المتحدة. وخاض «نهائي» في «بلو ريباند تريال» مشاركته الأولى على مسافة 10 فيرلونغ «2000 متر عشبي»، عقب فوزين على مسافة الميل ونصف الميل (2400 متر)، آخرها تحقيقه في الأول من الشهر الجاري انتصاراً مميزاً على مضمار «ليستر» بفارق تسعة أطوال عن أقرب منافسيه.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية تعويض الانطلاقة البطيئة لـ«نهائي»، وتحسين موقعه سريعاً بالاقتراب من كوكبة المقدمة، قبل إطلاق العنان له في الفيرلونغ الأخير (200 متر)، واستخراج كامل قدراته نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و10 ثوانٍ و48 جزءاً من الثانية.

وقال شارلي آبلبي في تصريح صحافي: «أشعر بارتياح من المجهود الذي أظهره (نهائي) في السباق، كان لدينا إحساس بمدى جاهزية الجواد لتحمل المسافة، حيث فاز في مشاركتيه الماضيتين على مسافة الميل ونصف الميل، والآن اجتاز مطلب التعامل مع المضمار، ومن المرجح أن يتجه مباشرة إلى الداربي الإنجليزي».

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