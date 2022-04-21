الامارات | الصابري: شاركنا في دورة ند الشبا بـ 30 لاعباً.. وفريق الورقاء حقق تطلعاته

شكرا لقرائتكم خبر عن الصابري: شاركنا في دورة ند الشبا بـ 30 لاعباً.. وفريق الورقاء حقق تطلعاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدير فريق الورقاء تيم لألعاب القوى، إسماعيل الصابري، مشاركة لاعبي فريقه في النسخة الحالية لدورة ند الشبا الرمضانية بالمميزة، خصوصاً مع فوز عدد من لاعبيه بمراكز متقدمة، تعكس نجاح الخطة الموضوعة لإعداد اللاعبين عند المشاركة في البطولات. وقال الصابري إن الجهود التنظيمية التي بذلتها اللجنة المنظمة وفّرت بيئة مميزة للمنافسة بشكل إيجابي، والوصول إلى المراكز المتقدمة. وأكد أن لاعبي الفريق سيكونون حريصين على استمرار الوجود في دورة ند الشبا الرمضانية في كل عام، وسيستعدون لها بشكل مميز للحفاظ على المكاسب المتحققة.

وقال الصابري لـ«الإمارات اليوم»: هذه هي المشاركة الثانية للفريق في الدورة، حيث شاركنا بـ30 لاعباً في مختلف الفئات العمرية لمسافة 10 و5 و4 كلم. وكانت النتائج التي أحرزها لاعبو الفريق لمسافة أربعة كيلومترات مميزة، إذ حل في المركز الأول عن طريق مكتوم أمين، وفي فئة الرجال للمواطنين لمسافة خمسة كيلومترات فاز هزاع خالد بالمركز الأول، كما أحرز عبداللطيف الصابري المركز السادس ضمن فئة الناشئين.

وعلى مستوى كبار الموطنين والمقيمين لمسافة خمسة كيلومترات، فاز حميد محراب بالمركز الثامن، وجاء أحمد المسافري تاسعاً، وإسماعيل الصابري في المركز العاشر.

وأشاد الصابري بمستوى التنظيم في السباقات، مشيراً إلى أن تسجيل اللاعبين والتنظيم والانطلاقة والتتويج كلها تمت بطريقة رائعة ومميزة. وقال إن المشاركة بفريق أنشئ حديثاً، واستطاع تحقيق المراكز الأولى، تعد إنجازاً بحد ذاته، واعداً بأن تكون النتائج أفضل في السنة المقبلة.

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