الامارات | أراوخو: مصير هيلمان قد يؤثر في مستقبلي مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أراوخو: مصير هيلمان قد يؤثر في مستقبلي مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الأوروغوياني ميشيل أراوخو، أنه يتوقع استمراره مع «الإمبراطور» في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه موقف المدرب البرازيلي أودير هيلمان مع «الفهود» قد يؤثر في مستقبله مع الفريق.

وقال أراوخو لإذاعة «1010» الأوروغويانية إن عقده مع الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مشدداً على أنه لم يتم تحديد مستقبله مع الفريق، وإذا كانت إدارة «الإمبراطور» ستفعّل بند شراء عقده من فلومينينسي البرازيلي أم أن النادي ليس لديه الرغبة في شراء عقده.

وأضاف: «يتبقى في عقدي شهران، إذ ينتهي العقد في 30 يونيو المقبل، ويجب أن أعود بعدها إلى فلومينينسي، وبشكل عام لقد قدمت مستويات جيدة مع الوصل في الموسم الحالي، وهناك توقعات برغبة النادي في التعاقد معي بشكل نهائي عقب نهاية الموسم».

وتابع: «لا أعرف إذا كان المدرب أودير هيلمان سيستمر مع الوصل في الموسم المقبل، أم سيرحل عن الفريق، وفي حال تعاقد إدارة النادي مع مدرب جديد قد يؤثر ذلك في مستقبلي مع الوصل، وفقاً لخيارات المدرب الذي سيتم التعاقد معه». وأوضحت صحيفة «تيرا» البرازيلية، أن عقد ميشيل أراوخو يمتد مع فلومينينسي حتى ديسمبر 2024، مبينة أن عقد إعارة اللاعب الأوروغوياني إلى الوصل يتضمن إمكانية قيام «الإمبراطور» بشراء أراوخو عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 16.3 مليون ريال برازيلي (3.5 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن الوصل تعاقد مع أراوخو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مقابل 1.7 مليون ريال برازيلي (300 ألف دولار)، موضحة أن فلومينينسي تعاقد مع أراوخو مقابل 3 ملايين ريال برازيلي (700 ألف دولار) في 2020 قادماً من رايسينغ الأوروغوياني.يذكر أن ميشيل أراوخو هو هداف الوصل في الموسم الحالي بإحرازه 11 هدفاً، إذ شارك مع «الإمبراطور» في 28 مباراة، بينما لعب في دوري أدنوك للمحترفين 17 مباراة، وأحرز خمسة أهداف.

• «عقدي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ويجب أن أعود بعدها إلى فلومينينسي».

• 11هدفاً سجلها أراوخو مع الوصل في الموسم الحالي، جعلته في صدارة هدافي الفريق.

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