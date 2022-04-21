الامارات | صلاح: مانشستر يونايتد سهّل مهمتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: مانشستر يونايتد سهّل مهمتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محمد صلاح، صاحب ثنائية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد: «إن المنافس سهّل مهمة فريقه ليفوز 4-صفر في أنفيلد، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول من أمس».

وقال: «لقد سهلوا مهمتنا في وسط الملعب والدفاع، كانوا دائماً يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب وهذا جعل المباراة أسهل لنا».

وهذه أول أهداف صلاح من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير، وعزّز صلاح صدارته لقائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً بفارق خمسة أهداف عن سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

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