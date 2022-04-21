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الامارات | انتخابات السباحة 7 يونيو المقبل

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات السباحة 7 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد السباحة عقد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة 2020-2024 في السابع من يونيو المقبل، وذلك عقب اعتماد لائحة النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت 29 مارس الماضي، كما تم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، ووضع الجدول إجراءات العملية الانتخابية، حيث سيتم فتح باب الترشح وتسليم استمارات الترشح اليوم، على أن يتم استلام استمارات الترشح وغلق باب الترشح 29 أبريل المقبل.

وأكد أمين عام اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة محمد الحمادي، كما تم تشكيل لجنة الطعون برئاسة عبدالله المهيري، وطبقاً للائحة هناك 16 نادياً يحق لها التصويت في الانتخابات المقبلة.

وتابع: «سيتم اصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 12 مايو المقبل، على أن تصدر القائمة النهائية عقب فتح وغلق باب الطعون يوم 2 يونيو المقبل، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 17 يونيو 2022».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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