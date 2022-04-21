شكرا لقرائتكم خبر روبياليس وبيكيه ينفيان مخالفات السوبر الإسباني بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفي رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مزاعم ارتكاب مخالفات وسط حالة الجدل التي أثيرت بشأن كأس السوبر الإسباني.

وتم تسريب لوسائل الإعلام رسائل ومحادثات هاتفية متبادلة بين روبياليس ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

وكشفت التسجيلات الصوتية أن بيكيه ساعد في التفاوض على عمولة بقيمة 24 مليون يورو (26 مليون دولار) فيما يخص بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث تم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 4 فرق، مع نقل البطولة إلى السعودية في 2020.

وتردد أنه بموجب هذا الاتفاق يتقاضى اتحاد الكرة الإسباني 40 مليون يورو عن كل نسخة من البطولة تقام في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة «إل كونفيدنسيال» الالكترونية أمس الأول أن مجموعة كوزموس الرياضية المملوكة لبيكيه والتي تأسست في عام 2017، ستحصل على 4 ملايين يورو كل عام على مدار 6 أعوام تقام خلالها البطولة في السعودية.

لكن بيكيه دافع عن نفسه، وقال عبر تويتر «ليس لدي ما أخفيه، كل ما قمنا به قانوني».

وعقد روبياليس أمس مؤتمرا صحفيا، وانتقد الأشخاص الذين قاموا بقرصنة اتصالات اتحاد الكرة الإسباني، واصفا إياهم بأنهم «رجال عصابات»، مشيرا إلى تورط أكثر من شخص واحد أو مجموعة في عملية القرصنة، ونفى في الوقت ذاته فرض أي عمولة.

وأضاف «أصنفه كرجل عصابة أي شخص استغل هذه المعلومات لمصالح زائفة، أعرف من ينتفع».

وأوضح «لم أفرض عمولة، كيف سيكون حالك إذا تم سرقة معلومات حول حياتك، محادثات خاصة؟ أصنف هذا بأنه مافيا، لا أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك بواسطة شخص واحد».

ولدى سؤاله حول سيناريو نقل البطولة إلى السعودية، قال روبياليس «كوزموس اقترحت تغيير شكل كأس السوبر، وبدأوا العمل عليه».

وأكد «تحدثنا إلى السعودية وأمريكا والصين ودول في أفريقيا ودول أخرى، وكان واضحا أن علاقتهم المالية لن تكون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولكن مع السعودية».

وشدد روبياليس على أنه ليس هناك تضارب مصالح «لأنه ليس هناك أي علاقاة اقتصادية مع كوزموس»