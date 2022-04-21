عسيري يخضع أنفه لعملية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مدافع فريق الفيصلي أحمد عسيري أمس عملية جراحية في الأنف، قال النادي إنها تكللت بالنجاح. وكان عسيري قد تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة الفيصلي أمام ناساف الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفيصلي 1 / 0، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا المقامة حاليا بمدينة الدمام، ليغيب عن لقاء الفريقين أمس الأول في الجولة الرابعة والذي انتهى بالتعادل السلبي.



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