شكرا لقرائتكم خبر الفتح يكسب قضية السالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسبت إدارة نادي الفتح قضيتها ضد لاعب الاتفاق عبدالله السالم في مركز التحكيم الرياضي بعد توقيعه لعقد ملزم مع الفريق قبل انتقاله للاتفاق، حيث ألزم المركز اللاعب بدفع مليونين ونصف المليون لصالح الخزينة الفتحاوية لعدم التزامه بالعقد.

من جهة، يواصل فريق الفتح استعداداته لمواجهة الاتحاد في السادس من مايو المقبل ضمن الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ومن المقرر أن يخوض الفتح بقيادة مدربه اليوناني جورجوس دونيس مواجهتين وديتين أمام فريقين من دوري الدرجة الأولى، حيث تقام المباراة الأولى أمام فريق العدالة في 24 أبريل الحالي، والثانية أمام القادسية في 28 أبريل.

المباريات المتبقية للفتح:

6 مايو الفتح والاتحاد

14 مايو الفتح والطائي

19 مايو ضمك والفتح

25 مايو الفتح والهلال

29 مايو النصر والفتح