الهلال يزلزل آسيا بأرقام خاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت الفرق السعودية المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا تفوقها في دور المجموعات المقام حاليا في 4 مدن سعودية، إلا أن الهلال كان صاحب الكلمة الأقوى في الجولة الرابعة التي اختتمت أمس بعد أن حسم تأهله لدور الـ16 كأول فريق يحقق ذلك بين فرق المجموعات الخمس المقامة في الرياض وجدة والدمام وبريدة.

كما حقق الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز أرقاما خاصة به من بينها تحقيقه العلامة الكاملة من خلال الفوز في جميع مباريات الذهاب الثلاث، وكذلك افتتاح مرحلة الإياب بالفوز 3/ 0 على استقلال دوشنبه أمس الأول.

كما واصل الشباب تألقه وفاز على القوة الجوية 3/ 0 ليقترب كثيرا من حسم التأهل إلى دور الـ16، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وفارق 6 نقاط عن بقية فرق المجموعة (الجزيرة الإماراتي ومومباي والقوة الجوية).

وتمسك الفيصلي بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط رغم تعادله 0/0 مع ناساف الأوزبكي، إلا أن حسم التأهل لدور الـ16، لا يزال متاحا أمام جميع فرق المجموعة، حيث يحتل ناساف المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسد ثالثا (4 نقاط) والوحدات رابعا (4 نقاط).

أما التعاون الذي تعادل 1/1 مع سيباهان الإيراني، فيحتل وصافة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، وفارق نقطتين عن الدحيل المتصدر، ليبقى باب التأهل مفتوحا أيضا أمام جميع فرق البطولة، حيث يحل سيباهان رابعا برصيد 4 نقاط وباختاكور ثالثا برصيد 3 نقاط.

أرقام خاصة بالهلال:



الفريق الوحيد الذي لم يتعثر حتى الآن

فاز على جميع فرق مجموعته وكرر الانتصار على استقلال دوشنبه مرتين

أول المتأهلين من مرحلة المجموعات لدور الـ16 من 4 مباريات

حارسه عبدالله المعيوف احتفى بوصوله للمباراة رقم 200 مع الفريق

فوزه في المواجهتين المتبقيتين أمام الشارقة والريان سيرفع رصيده إلى 18 نقطة وهي أعلى حصيلة في تاريخ مشاركاته بالبطولة

بحصوله على 18 نقطة سيكسر رقم الاتحاد كأعلى فريق سعودي حصدا للنقاط (16 نقطة موسم 2012)

نقاط من البطولة

حقق شباب الأهلي دبي أكبر نتيجة بفوزه على الغرافة 8/ 2 وهو فوزه الأول بعد 3 تعادلات

حقق الوحدات الأردني مفاجأة بفوزه على السد 3/ 1 وهو أول فوز للوحدات

كررت الفرق السعودية الفوز بنتيجة 3/ 0 في النسخة الحالية 6 مرات

كرر الشباب الفوز بثلاثية 3 مرات على حساب مومباي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي

كرر الهلال الفوز بثلاثية مرتين على استقلال دوشنبه والريان

الفيصلي الفريق السعودي الوحيد الذي لم يتذوق الفوز بثلاثية، فيما فعلها التعاون مرة أمام سيباهان

فولاد خوستان يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط ويلاحقه شباب الأهلي (6 نقاط) والغرافة (5 نقاط)

استقلال دوشنبه الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الأربع

أهال التركمانستاني فشل في زيادة نقطته الوحيدة التي حصل عليها من التعادل 1/1 مع شباب الأهلي

تشكيلة الجولة الرابعة حسب موقع البطولة

6 لاعبين من الهلال: محمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري وأوديون إيغالو

3 لاعبين من شباب الأهلي دبي: عزيزجون غانييف وفيدريكو وتوماس أولسن

1 من الوحدات: قلب الدفاع محمد الدميري

1 من الدحيل: حارس المرمى صلاح زكريا