إعادة مباراة مصر والسنغال .. هذا ما تم تقديمه للفيفا

الشارقة - اميمة ياسر - مازالت الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد السنغال لم يحسم مصيرها بعد التجاوزات التي قامت بها جماهير أسود التيرانجاد تجاه لاعبى المنتخب الوطنى في مباراة الإياب في "داكار" بالتصفيات النهائة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 وانتهت بخسارة الفراعنة بركلات الترجيح.

تعمد تأخر أتوبيس المنتخب

بدأت الشكوى بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة الأمر الذى أثر على تركيز اللاعبين والحالة الذهنية لهم فضلا عن سوء المعاملة التي تعرض لها الجهاز الفني والإدارى للمنتخب.

الاعتداء على أتوبيس المنتخب

دعم مسئولو اتحاد الكرة شكواهم بالتعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

فيديوهات الليزر

وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفيةكما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

زجاجات المياه

كما دعم اتحاد الكرة شكواه بفيديوهات الاعتدء على محمد السناوى حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى وكذلك اللاعبين بزجاجات المياه الأمر الذى أفقدهم تركيزهك.

ويترقب اتحاد الكرة صدور قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة، وحال عدم صدور قرار بذلك الأمر سيتم رفع الأمر للمحكمة الرياضية وهو ما يتم التجهيز له حاليا من قبل الإدارة القانونية باتحاد الكرة ممثلة فى المستشار القانونى للجبلاية محمد الماشطة الذى يجهز ملفا متكاملا حول مباراة السنغال.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.