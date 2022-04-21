شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعود للزمالك فى مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتدعيم فريقه فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس الموافق 28 أبريل الجاري فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وانتهى إيقاف أشرف بن شرقى لمباراتين، بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة مصر المقاصة، ليغيب اللاعب عن مواجهتى فاركو والاتحاد السكندرى، ويعود فى مباراة المصرى المقبلة.

ويحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على تدريب مهاجمى الفريق على كيفية انهاء الهجمات والفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم، خاصة أن الزمالك فى معظم الأحيان يكون الأكثر سيطرة واستحواذ ولكن بدون ترجمة لأهداف.

وخصص فيريرا برنامجا تدريبيا للمهاجمين من أجل تطوير الجوانب الفنية التى تساعدهم على إنهاء الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى الخصم وترجمتها لأهداف.

وقال فيريرا: "أمامنا أشياء كثيرة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها إنهاء الهجمات بشكل أفضل ومع الوقت ستكون الأمور أفضل".

وقرر الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.