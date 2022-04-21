أخبار النادى الأهلى اليوم الاربعاء 20\4\2022

منح بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى تكليفات خاصة للاعبى خط الدفاع والهجوم، من أجل تنفيذها فى مباراة العودة ضد الرجاء المغربي، الأمر الذى يساعد فى تحقيق الهدف الأساسى وهو الخروج بنتيجة إيجابية فى مباراة العودة وتأكيد الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد ألفوز فى موقعة الذهاب بهدفين لهدف.

بانون يرافق الأهلى فى رحلة العودة من المغرب

يعود المغربى بدر بانون مدافع الأهلى رفقة بعثة فريقه فى رحلة عودتها من المغرب، عقب الآنتهاء من مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المحدد لها مساء الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

بعثة الأهلى تجرى مسحة مباراة العودة ضد الرجاء المغربى

تجرى بعثة ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المغرب، اليوم، مسحة طبية على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.