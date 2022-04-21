شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاربعاء 20\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20\4\2022 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة منها، إعلان الرجاء زيادة تذاكر مباراة الأهلى فى مباراة ربع نهائى أفريقيا، وخضوع الفريق لمسحة قبل مواجهة الرجاء، ومرافقة بدر بانون لبعثة الأحمر إلى المغرب.
موسيمانى يُخصص دروسا للمدافعين والمهاجمين قبل مواجهة الرجاء
منح بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى تكليفات خاصة للاعبى خط الدفاع والهجوم، من أجل تنفيذها فى مباراة العودة ضد الرجاء المغربي، الأمر الذى يساعد فى تحقيق الهدف الأساسى وهو الخروج بنتيجة إيجابية فى مباراة العودة وتأكيد الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد ألفوز فى موقعة الذهاب بهدفين لهدف.
بانون يرافق الأهلى فى رحلة العودة من المغرب
يعود المغربى بدر بانون مدافع الأهلى رفقة بعثة فريقه فى رحلة عودتها من المغرب، عقب الآنتهاء من مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المحدد لها مساء الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
بعثة الأهلى تجرى مسحة مباراة العودة ضد الرجاء المغربى
تجرى بعثة ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المغرب، اليوم، مسحة طبية على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.