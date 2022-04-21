شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى الكونغو فى السادسة مساء غد الخميس لمواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى الكونغو فى السادسة مساء غدً الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال خوض اللاعبين تدريب فى الرابعة عصر غد الخميس، على أن تتوجه البعثة إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو فى السادسة مساءً.

وتقرر أن تقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد نادي مازيمبي فى مدينة لوبومباشي بالكونغو، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

ويدير اللقاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوسانتوس المساعد الأول، والتشادي إيسا يايا المساعد الثاني، والحكم الرابع دانيل لاريا من غانا. ويتولى إدارة تقنية الفار فى اللقاء الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويساعده سوسي جرانفيل من جنوب أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، على أن يلتقي المتأهل من بيراميدز ومازيمبي مع المتأهل من المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.