شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة كباتن فرق الألعاب الجماعية بالزمالك لحفل الأربع دروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق في التاسعة مساء غد الخميس على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، الحفل الأول الذي ينظمه نادي الزمالك بمناسبة الحصول على درع الدوري في جميع الألعاب الجماعية، كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، وهو الحفل الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كباتن فرق الألعاب الجماعية في وجود أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية، كما تم توجيه الدعوة لجميع المسئولين عن الصفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام سواء القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية.

جدير بالذكر أن هناك حفلا آخر كبيرا سيتم تحديد موعده بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتم توجيه الدعوة إلى رموز السياسة والرياضة والفن المنتسبين لنادي الزمالك لحضور هذا الحفل.

وقرر الجهاز الفني لفريق لزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الخميس الموافق 28 أبريل الجاري فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.