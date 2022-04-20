الامارات | يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله اليوم إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).

ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4. وكان "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).

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