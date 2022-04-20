الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله اليوم إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).

ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4. وكان "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا