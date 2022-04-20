شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يفاضل بين عرضى سيراميكا والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، بين عرضى سيراميكا والاتحاد السكندرى بعدما تواصل معه مسئولو الناديين خلال الفترة الماضية، بشأن الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.

وطلب بسام من مسئولي سيراميكا والاتحاد السكندرى الانتظار لحين اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، مؤكدا لها أنه لن يرحل إلا بموافقة طلائع الجيش، خصوصا أنه يحترم تعاقده معهم ويرغب في تحسين مركزهم بجدول ترتيب الدورى.

وأكد محمد بسام أن الفوز على سيرامكا جاء في توقيت مهم، خاصة قبل مباراة الأهلي الأسبوع المقبل، موضحا أن الفريق قدم مباراة جيدة منذ أول دقيقة، وكان هدفهم هو تحقيق الفوز للتقدم بالترتيب في جدول الدوري، مشيرا إلى أن تركيزهم الفترة الحالية مع فريق طلائع الجيش لإنهاء الموسم في مركز متقدم.

وأشار إلى أنه تلقى عروضا رسمية من الاتحاد السكندري وسيراميكا ولم يحدث أى مفاوضات رسمية مع نادي الأهلي، وعروض نادي الزمالك كلام وكلاء فقط، وحصلت على وعد من النادى أن هذا الموسم سيكون الأخير لى.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على حساب سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.