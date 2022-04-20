شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 20\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 20\4\2022 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها خضوع عبد الشافى لبرنامج تأهيلى بعد الإصابة، وتدريبات قوية لحراس المرمى، وحصول الفريق على راحة 48 ساعة.
عبد الشافى يخضع لبرنامج تأهيل بعد إصابة الركبة
يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل داخل نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة عقب تعرضه لاصابة في المران عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري التى اقيمت مساء امس ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.
تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للمصري
خاض الثلاثي محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى الزمالك، فقرة تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
بمشاركة الزمالك ..تعرف على مواجهات ربع نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL
نجح فريق سلة الزمالك فى الصعود الى ربع نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL بعد تحقيق العلامة الكاملة فى مباريات الخمس التى خاضها الفريق والتى استضافتها مصر فى الفترة من 9 الى 19أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى .
أمير مرتضى منصور : فيريرا لم يفتح ملف الصفقات الجديدة.. وعودة المعارين ليست فى أيدينا
كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يركز في الموسم الحالي ، ولم يتطرق لصفقات الموسم القادم حتى الان .
قرر الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.