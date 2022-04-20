شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 20\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 20\4\2022 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها خضوع عبد الشافى لبرنامج تأهيلى بعد الإصابة، وتدريبات قوية لحراس المرمى، وحصول الفريق على راحة 48 ساعة.

عبد الشافى يخضع لبرنامج تأهيل بعد إصابة الركبة

يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل داخل نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة عقب تعرضه لاصابة في المران عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري التى اقيمت مساء امس ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.