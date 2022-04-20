شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج انهاء هجمات الزمالك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، بتدريب مهاجمى الفريق على كيفية انهاء الهجمات والفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم، خاصة وإن الزمالك فى معظم الأحيان يكون الأكثر سيطرة واستحواذ ولكن بدون ترجمة لأهداف.

وخصص فيريرا برنامج تدريبى خاص للمهاجمين من أجل تطوير الجوانب الفنية التى تساعدهم على انهاء الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى الخصم وترجمتها لأهداف.

وقال فيريرا: "أمامنا اشياء كثيرة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها إنهاء الهجمات بشكل أفضل ومع الوقت ستكون الأمور أفضل".

وقرر الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس الموافق 28 أبريل الجاري فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.