حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20\4\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20\4\2022 الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها اجتماع اتحاد الكرة مع إيهاب جلال الثلاثاء المقبل لتوقيع العقود، وإقامة الزمالك احتفالية بعد التتويج بأربعة دروع فى العاب الصالات.

اتحاد الكرة يعقد جلسة مع إيهاب جلال الثلاثاء المقبل لتوقيع العقود بشكل رسمى

يعقد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، جلسة مع اتحاد الكرة لتوقيع العقود بشكل رسمى وتحديدا عقب مباراة الإياب بين بيراميدز ومازيمبى الكونغولى بالكونفدرالية.

استقر مسئولو نادي المقاصة على استمرار طارق حجاج وإسلام عادل مدربا الفريق الفيومي على تولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، خلفا لتامر مصطفى الذي اعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه لتولي تدريب الجونة.

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يركز في الموسم الحالي ، ولم يتطرق لصفقات الموسم القادم حتى الان .