شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. متى تُلعب المباراة إذا انتصر الفيفا لشكوى المنتخب الوطني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسأل العديد من جماهير الكرة المصرية عن موعد مباراة مصر والسنغال لو صدر قرار باعادتها من لجنة الانضباط وهو القرار المنتظر صدوره غدا الخميس.

وإذا انتصرت لجنة الانضباط بالفيفا للشكوى المقدمة من اتحاد الكرة ستلعب المباراة في الأجندة الدولية المقبلة في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو المقبلين حيث من المنتظر أن تلعب باقى مباريات الملحق المؤهل للمونديال في هذا التوقيت.

وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال على بطاقة الصعود لكأس العالم قطر 2022 وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء، ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

ويترقب اتحاد الكرة صدور قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة، وحال عدم صدور قرار بذلك الأمر سيتم رفع الأمر للمحكمة الرياضية وهو ما يتم التجهيز له حاليا من قبل الإدارة القانونية باتحاد الكرة ممثلة فى المستشار القانونى للجبلاية محمد الماشطة الذى يجهز ملفا متكاملا حول مباراة السنغال.