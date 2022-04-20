شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الزمالك ..تعرف على مواجهات ربع نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سلة الزمالك فى الصعود الى ربع نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL بعد تحقيق العلامة الكاملة فى مباريات الخمس التى خاضها الفريق والتى استضافتها مصر فى الفترة من 9 الى 19أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى .

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائى فى الفترة من 21 الى 28 مايو ، برواندا والتى صعد لها كل من فرق الزمالك وبترو دى لواندا و كيب تاون ، فاب الكاميرونى ، وفى المجموعة الثانية صعد كل من سلاك الغينى و سلا المغربى و المنستيرى التونسى و ار اى جى الرواندى .

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة المنظمة فإن مواجهات الدور ربع النهائى ستكون كالتالى ..

الزمالك مع سلاك الغينى

بترو دى لواندا مع سلا المغربى

كيب تاون مع المنستيرى التونسى

فاب الكاميرونى مع ار اى جى الرواندى