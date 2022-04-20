شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات لجنة الحكام الرئيسية للأفرع ضمن خطة التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعي لجنة الحكام الرئيسية لمتابعة مستوى الحكام بكافة الأفرع و الوقوف على نقاط القوة وأيضا النقاط التي تحتاج لتطوير، بدأت لجنة الحكام جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية و العملية بالملعب وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيميه وكانت الزيارات على النحو التالي .

- قطاع القاهرة الكبرى

لجنة حكام القاهره يوم 8 إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل .

- قطاع الصعيد بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل .

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس اليوم وغدا لجنة حكام الاسماعيلية .

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام .



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