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زيارات لجنة الحكام الرئيسية للأفرع ضمن خطة التطوير.. صور

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سعي لجنة الحكام الرئيسية لمتابعة مستوى الحكام بكافة الأفرع و الوقوف على نقاط القوة وأيضا النقاط التي تحتاج لتطوير، بدأت لجنة الحكام جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية و العملية بالملعب وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيميه وكانت الزيارات على النحو التالي . 

 

- قطاع القاهرة الكبرى 

 

لجنة حكام القاهره يوم 8  إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل . 

 

- قطاع الصعيد بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل .

 

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس اليوم وغدا لجنة حكام الاسماعيلية . 

 

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام  .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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