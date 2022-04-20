شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يحذر لاعبى إنبى من صحوة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبيه من صحوة الإسماعيلى قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما يوم 26 أبريل الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب حلمى طولان لاعبيه بضرورة توخى الحذر أمام الإسماعيلى الذى يمر بحالة انتعاشة على صعيد النتائج حث حقق الأخير فوزين متتالين أمام الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى مؤكدا لهم بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

ويحرص حلمى طولان،على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة طلائع الجيش فى الجولة 14.

وتعادل إنبى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25، بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة، ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

ونجح محمد جابر، لاعب طلائع الجيش، في إدراك التعادل لفريقه في 83 من جملة فنية رائعة انتهت باستقبال محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى هدف التعادل.

ووصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.