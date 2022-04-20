الخطيب: أشكر الرجاء وجماهيره.. وعلاقة مصر والمغرب تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيره الكبيرة، على الاستقبال الطيب لبعثة الأهلي قبل لقاء الفريقين بعد غدٍ الجمعة بمركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

وخص رئيس الأهلي بالشكر أنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء، الذي حرص على الاتصال به والاطمئنان على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته، انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

وتبادل الكابتن محمود الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس نادي الرجاء مؤكدًا على أن الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه، وأن اللقاء سوف يجرى في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين.

وشدد رئيس الأهلي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وأن الرياضة وسيلة للمزيد من التقارب بين الشباب العربي، وتبقى العلاقة الطيبة والتي يراها رئيس الأهلي هي الأهم مع الرجاء المغربي الشقيق.