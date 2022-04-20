لحظة بلحظة.. آرسنال 4 - 2 تشيلسي.. ساكا يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق آرسنال انتصاراً كاسحاً على نظيره تشيلسي في ديربي لندن بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة آرسنال ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ25 والمؤجلة بين الفريقين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح آرسنال التسجيل مبكراً في الدقيقة 13 عن طريق إدوارد نيكيتاه قبل أن ينجح تشيلسي في إدراك التعادل بالدقيقة 17 عن طريق تيمو فيرنر.

وعاد سميث رو للتقدم مرة آخرى لكتيبة الجانرز في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل سيزار أزبيليكويتا لفريق تشيلسي بالدقيقة 32.

ولكن جاء إدوارد نيكيتاه ليسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 57، قبل أن يقتل ساكا المباراة في الدقيقة 90+2 بإحراز الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يستعيد آرسنال سكة الانتصارات بعدما تلقى 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده للنقطة الـ57 في المركز الخامس وبفارق الأهداف فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، بينما يظل تشيلسي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

ملخص المباراة

ودخل آرسنال المباراة بتشكيلة مكونة من كالتالي: "حراسة المرمى رامسديل - بين وايت - هولدينج - جابريل - تافريس - تشاكا - أوديجارد - محمد النني - ساكا - سميث رو - إيدي نيكتياه".

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: "في حراسة المرمى ميندي - كريستنسن - مالانج سار - أزبيليكويتا - ريس جيمس - كانتي - تشيك - ألونسو - ماسون ماونت - فيرنر - لوكاكو".

بدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب آرسنال وتشيسلي بحثاً عن هز الشباك مبكراً.

ولم ينتظر آرسنال كثيراً حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه إدوارد نيكيتاه، ليتقدم الجانرز بنتيجة 1-0.

وعاد تشيلسي سريعاً وسجل هدف التعادل في الدقيقة 17 بعد تسديدة رائعة لتيمو فيرنر والتي اصطدمت في دفاع الجانرز لتسكن الشباك بعد ذلك، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 27، عاد الجانرز للتقدم مرة آخرى بتسجيل الهدف الثاني والذي جاء بأقدام سميث رو، ليتقدم آرسنال بنتيجة 2-1.

وازدادت المباراة إثارة بعدما أدرك تشيلسي التعادل مجدداً عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 32، لتصبح النتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتعادل مثير بهدفين لكل منهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر التعادل الإيجابي مُسيطر على أحداث اللقاء حتى جاءت الدقيقة 57 والتي شهدت تقدم آرسنال بالهدف الثالث عن طريق إدوارد نيكيتاه صاحب الثنائية في المباراة.

وحاول تشيلسي في العودة للتعادل مرة آخرى بعدما سيطر على وسط الميدان ولكنه لم ينجح في هز شباك الجانرز والذي تراجع لتأمين دفاعاته.

وفي الدقيقة 90+2 قتل بوكايو ساكا نجم أرسنال المباراة بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه في شباك تشيلسي من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 4-2.