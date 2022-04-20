"للاطمئنان على بعثة الأهلي".. رئيس الرجاء يُجري اتصالاً هاتفياً بالخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أجرى أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي، اتصالاً هاتفياً بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للإطمئنان على بعثة الفريق الأحمر.

واستفسر رئيس الرجاء من الخطيب، عن ظروف إقامة بعثة النادي الأهلي بالدار البيضاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبادل الرئيسان أطراف الحديث حول عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الناديين وجماهيرهما والبلدين الشقيقين وحرصهما على أن يمر لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في أجواء رياضية يطبعها روح التنافس الشريف.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف وحيد في القاهرة.