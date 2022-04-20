النني أساسيًا.. تشكيل آرسنال أمام تشيلسي في قمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تشيلسي في القمة المؤجلة من الأسبوع الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتقام قمة الليلة على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي والذي يسعى لاستكمال طريق الانتصارات بعد الفوز الكاسح على ساوثامبتون بنتيجة (6-0).

ومن المقرر أن يبدأ المحترف المصري محمد النني أساسيًا مع آرسنال، ليقود كتيبة "الجانرز" في ديربي لندن أمام "البلوز".

وتعود آخر مشاركة للنني مع آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي عندما لعب بديلاً لمدة ست دقائق أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ21.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - هولدينج - جابريل - تافريس.

خط الوسط: تشاكا - أوديجارد - النني - ساكا.

خط الهجوم: سميث رو - إيدي نيكتياه.

ويتواجد آرسنال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

جدير بالذكر أن آرسنال لم يتذوق طعم الانتصار في آخر ثلاث جولات بعد الخسارة ضد كل من كريستال بالاس وبرايتون وساوثامبتون.