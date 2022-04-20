لاعب الرجاء السابق لمصراوي: جمهورنا يمنحنا التفوق على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لعب مع الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي في المغرب، كما يمتلك تجربة في دوري we المصري من خلال التواجد مع سيراميكا كليوباترا.. وهنا الحديث عن الدولي الكاميروني فابريس نجاه.

نجاه تواجد مع الرجاء قبل أن ينتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا والذي انتقل له في موسم (2020 - 2021) إلا أنه رحل عنه مؤخرًا.

"الخليج 365" تواصل الظهير الأيسر للرجاء السابق صاحب الـ24 عامًا، للحديث معه عن تجربته في الدوري المغربي بجانب توقعاته بشأن موقعة الرجاء والأهلي يوم الجمعة المقبلة.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف تقيم مسيرتك الآن؟

مسيرتي سارت على ما يرام وبشكل جيد جدًا، رحلت مؤخرًا عن سيراميكا كليوباترا والآن أفكر في العروض التي تقدم لي.

- وماذا عن فترتك مع الرجاء البيضاوي؟

قضيت وقتًا رائعًا في المغرب، أنا أعتبر المغرب بلدي الثاني، كنت سعيد جدًا مع فريق الدفاع الحسني الجديدي والرجاء أيضًا.

- ولماذا رحلت عن النادي المغربي؟

عقدي كان على وشك الانتهاء، كما كان هناك بعض الخلافات مع المدرب، وفي النهاية رحلت إلى مصر.

- وما سبب رحيلك عن سيراميكا كليوباترا.. وهل تمتلك عروضًا أخرى؟

لا أريد أن أتحدث عن فترتي مع سيراميكا، وبالفعل لديّ عروضًا أخرى أقوم بدراستها، لكن أتمنى خوض الاحتراف الأوروبي.

- بالحديث عن مباراة الرجاء والأهلي.. ما هيّ توقعاتك؟

لا يوجد فرق كبير، كل فريق يمتلك التاريخ وأيضًا الإمكانيات وهذا ما نراه من خلال ظهورهما سواء في الدوري المغربي أو المصري.

- برأيك بعد نتيجة الذهاب تحدد الفريق الأقرب للدور التالي؟

مباراة العودة ستكون كبيرة للغاية، الرجاء هو أكبر نادٍ في المغرب والأهلي أيضًا أكبر نادٍ في مصر، هما فريقان كبيران في أفريقيا.

- بعد أداء مباراة الذهاب.. هل الرجاء لديه لاعب قد يهدد الأهلي؟

بالنسبة لي لا يوجد أهم لاعب في كل فريق، كل اللاعبين مهمون، كل لاعب لديه ميزة يستطيع أن يجلب لفريقه الفوز.

- مِن وجهة نظرك.. فريق الرجاء يمتلك التفوق على الأهلي في الإياب؟

الرجاء يتفوق من حيث جماهيره الذي يمتلك جمهورًا مذهلاً، لكن الأهلي يتفوق من حيث النتيجة، صحيح أن النتيجة ليست كبيرة لكن حتى الآن يبقى الأهلي متفوقًا.

- أخيرًا.. هل تتوقع قدرة الرجاء في الفوز على الأهلي؟

أتمنى التوفيق لكل فريق، لكن قلبي ينبض للرجاء وأتمنى أن يبذلوا قصارى جهدهم للفوز.