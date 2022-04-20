عشية القرار.. المصريون يترقبون إعادة مباراة السنغال وسط "آمال تزداد"

المنامة - ياسر ابراهيم - تتعلق آمال العديد من المصريين بالقرار الحاسم الذي يتوقع أن يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس بشأن أحداث مباراة المنتخب الوطني ومنتخب السنغال في مارس الماضي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا والتي خسرها المنتخب المصري.

وعبر إعلاميون وشخصيات عامة وصحف عن آمالهم بالحصول على قرار لصالح مصر بعد أن أخفق الفراعنة في بلوغ كأس العالم في قطر 2022 بالخسارة أمام "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح في ملعب "عبدالله واد" في داكار أواخر مارس الماضي.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى إلى الفيفا للمطالبة بإعادة المباراة لما شابها من "تجاوزات عدة مثل إلقاء مقذوفات عدائية على اللاعبين، واستخدام أشعة الليزر بشكل مكثف خلال تنفيذ ركلات الترجيح"، فضلا عن عبارات "عنصرية" وجهت للاعبي المنتخب المصري وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.

وخلال الساعات الأخيرة زادت "جرعة التفاؤل النسبي"، وتمثلت في العديد من التقارير والتعليقات.

وكتبت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "التقرير الأمني ينتصر لمصر على السنغال ومراقب المباراة يزود "(لجنة) الانضباط" بفيديوهات جديدة" إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي انتهت من استعراض تقريري مراقبي لجنة المسابقات ولجنة الحكام.

ونقلت عن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، القول إن تقرير المراقب الأمني الكاميروني للمباراة "انتصر لمصر وأدان الجانب السنغالي" ووصف كل ما حدث للاعبي منتخب مصر بالتفصيل في تقريره منذ لحظة تحركهم من فندق الإقامة وحتى انتهاء المباراة.

وأضاف في تصريحات لـ"المصري اليوم": "فوجئنا بأن المراقب الكاميروني زود لجنة الانضباط بفيديوهات جديدة قام بتسجيلها بهاتفه المحمول".

وشدد الكومي على أن مصر تنتظر العقوبات النهائية، التي سيتم توقعيها على الجانب السنغالي حتى يتم تحريك الدعوى القضائية في المحكمة الرياضية للحصول على حق مصر في إعادة المباراة.

أما حارس مرمى منتخب مصر السابق، أحمد شوبير، فقد اعتبر خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك أملا في إعادة المباراة، مشيرا إلى أن السويسري، جاني إنفانتينو، رئيس الفيفا "أبلغ بعض الأشخاص المقربين منه، أنه سوف يكون هناك دراسة نزيهة وشفافة للملف".

ومن جانبه، تنبأ رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، فرج عامر، بإعادة المباراة "من دون جمهور في قطر".

وكتب في منشور على فيسبوك لقي تفاعلا كبيرا: "خليكوا فاكرين أنا اول من قال إن مباراة السنغال ومصر سوف تعاد وفي قطر وبدون جمهور وبنسبة 99%؜ بأكد هذا الخبر تاني (أؤكد الخبر ثانية)".

واستغلت السنغال، بطلة أفريقيا، عامل الأرض خلال مباراة مارس، وعادلت تأخرها ذهابا بهدف أمام مصر، ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي انتهت لصالحهم 3-1.

وبهذه الخسارة، تأهلت السنغال لمونديال قطر المقرر في نوفمبر المقبل، وقد أوقعتها القرعة التي أجريت بالفعل، في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، البلد المضيف، والإكوادور وهولندا.

المصدر: مواقع إلكترونية