الامارات | انطلاق مزاد في لندن لبيع قميص مارادونا في مونديال 1986

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مزاد في لندن لبيع قميص مارادونا في مونديال 1986 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق في لندن اليوم مزاد لبيع القميص الذي كان يرتديه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي في دور الثمانية لبطولة كأس العالم في المكسيك عام 1986. وقد يتم بيع القميص بنحو ستة ملايين جنيه إسترليني (9ر7 مليون دولار).

ووضعت دار المزادات (سوذبيز) قيمة القميص قبل إجراء المزاد الالكتروني، الذي بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى الرابع من مايو المقبل. وسجل مارادونا هدفي منتخب الأرجنتين في المباراة الأسطورية، ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور قبل النهائي في المونديال، بعد فوزه 2 / 1 على إنجلترا.

ومازالت جماهير الساحرة المستديرة تتذكر هدفي مارادونا حتى وقتنا هذا، حيث جاء الهدف الأول بيده في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، فيما سجل الهدف الثاني "الخرافي" بمجهود فردي، بعدما ركض بالكرة لمسافة 50 مترا، مراوغا أكثر من لاعب في المنتخب الإنجليزي بطريقة رائعة.

وواصل منتخب الأرجنتين مسيرته في البطولة بنجاح، حيث توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على منتخب ألمانيا الغربية إنذاك في المباراة النهائية. وقام مارادونا، الذي توفي عن عمر 60 عامًا إثر نوبة قلبية في نوفمبر 2020 ، باستبدال قميصه مع قميص ستيف هودج لاعب منتخب إنجلترا، وتم عرض القميص رقم 10 في متحف إنجلترا الوطني لكرة القدم في مدينة مانشستر الإنجليزية قبل أن يقرر هودج بيعه.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news