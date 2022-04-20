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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربى يطمئن هاتفيا على بعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى أنيس محفوظ رئيس نادى الرجاء المغربى، مكالمة هاتفية مع مسئولى بعثة الأهلى يستفسر فيها عن ظروف إقامة الفريق الأحمر بالدار البيضاء.
ونشر الحساب الرسمي لنادى الرجاء عبر موقعه على "فيس بوك": "أجرى أنيس محفوظ رئيس نادى الرجاء المغربى، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى يستفسر فيها عن ظروف إقامة بعثة النادى الأهلى بالدار البيضاء".
وأضاف الرجاء: "وتبادلا أطراف الحديث حول عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الناديين وجماهيرهما والبلدين الشقيقين وحرصهما على أن يمر لقاء إياب ربع نهائي دورى ابطال أفريقيا في أجواؤ رياضية بطبعها روح التنافس الشريف".
وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.