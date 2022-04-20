شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربى يطمئن هاتفيا على بعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أنيس محفوظ رئيس نادى الرجاء المغربى، مكالمة هاتفية مع مسئولى بعثة الأهلى يستفسر فيها عن ظروف إقامة الفريق الأحمر بالدار البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الرجاء عبر موقعه على "فيس بوك": "أجرى أنيس محفوظ رئيس نادى الرجاء المغربى، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى يستفسر فيها عن ظروف إقامة بعثة النادى الأهلى بالدار البيضاء".

وأضاف الرجاء: "وتبادلا أطراف الحديث حول عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الناديين وجماهيرهما والبلدين الشقيقين وحرصهما على أن يمر لقاء إياب ربع نهائي دورى ابطال أفريقيا في أجواؤ رياضية بطبعها روح التنافس الشريف".

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.