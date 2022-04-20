ناشئ المصرى يجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي

القاهرة - سامية سيد - أجرى مهند صادق ناشئ النادى المصرى، جراحة الرباط الصليبي للركبة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريق الناشئين.



مهند صادق

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد التعاقد مع الدكتور ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لقطاع الناشئين، لموسم جديد ينتهى بنهاية موسم 2023/2022.

وأعلن مجلس إدارة النادى المصرى عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور ميمى عبد الرازق على مواصلة العمل الجاد فى قطاع الناشئين بالقلعة الخضراء من أجل إعداد أجيال قوية قادرة على نيل شرف تمثيل النادى المصرى من ناحية وكذلك اتباع كل الأساليب العلمية السليمة فى إعداد وتأهيل الناشئين والبراعم بالقلعة الخضراء، بالإضافة إلى إعداد جيل متميز من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة للعمل فى مجال البراعم والناشئين.

ويعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى، إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وكان الشعبانى قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي، ويعود الشعباني لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.