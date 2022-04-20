شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوي .. ريفالدو الكرة المصرية طارق السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرون شاركوا في مركز الجناح الأيسر في الزمالك ولكن قليلون من تركوا بصمة واضحة في تاريخ النادي والكرة المصرية، وأحد هؤلاء المجيدين في هذا المركز هو طارق السعيد نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق.

طارق السعيد الملقب بريفالدو الكرة المصرية نسبة الي البرازيلي الشهير ريفالدو ، بدأ مشوار كرة القدم فى ناشئى الأهلى من عمر 11 إلى 14 عامًا، ثم انتقل للزمالك فى 1992 وعمرة 15 عاما، ولعب فى قطاع الناشئين حتى صعد للفريق الأول وعمره 17 عامًا فى موسم 95/96 تحت قيادة فيرنر.

عقب تألقه مع الزمالك والمنتخب الوطني تحت قيادة الراحل الجنرال محمود الجوهري ، انتقل طارق السعيد فى 2001 ليخوض رحلة احتراف ناجحة فى فريق أندرلخت البلجيكى حتى 2003 حصل خلالها على بطولة الدورى والسوبر، ثم عاد للزمالك موسم 2003 حتى 2005 قبل ان ينتقل للقلعة الحمراء من 2006 إلى 2008، وفاز بلقب أفضل لاعب فى مصر وحصل على لقب هداف الدورى فى عام 2001 مع الزمالك، كما حصل على 14 بطولة للدورى المحلى مع الزمالك، و8 بطولات مع الأهلى، وكان ضمن قائمة منتخب مصر التى حققت كأس الأمم الأفريقية 1998.

حصد طارق السعيد مع الزمالك بطولة الدورى العام المصرى (2000/ 2001 & 2002/ 2003 & 2003/ 2004)، كأس مصر (1998/ 1999، بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 2000، بطولة أفرواسيوى (1997 /1998)، البطولة العربية 2003، والسوبر المصرى السعودى 2003.

شارك مع المنتخب المصرى فى 66 مباراة دولية وكان أشهرها تسجيله هدفين فى المباراة التاريخية مع الجزائر عام 2002 بتصفيات كأس العالم.

بدأت الإصابة فى التهام مشوار طارق السعيد الكروى ليقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى موسم 2009 حفاظاً على تاريخه.