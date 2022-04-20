شكرا لقرائتكم خبر عن العربي بدر يتعرض لإصابة قوية في الفك السفلي خلال مشاركته في مران فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض العربي بدر لاعب وسط فريق فيوتشر، لإصابة قوية خلال مشاركته في مران فريقه، أدت إلى تحرك الفك السفلي للاعب قبل أن يقوم بوضع تقويم للأسنان من أجل إعادتها لوضعها الطبيعي.

واكتفى على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، بمنح لاعبيه 24 ساعة فقط راحة سلبية، بعد الفوز على سيراميكا فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام بثلاثية نظيفة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة.

ويلتقى فيوتشر مع الجونة الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر مع بيراميدز لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، دخل عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، ضمن الحسابات الفنية لفيوتشر الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، وكذلك وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

ويسعى مسؤولو فيوتشر لحسم صفقة عبده يحيى قبل انتهاء الموسم الجارى، وذلك فى ظل رغبة أكثر من نادٍ فى التعاقد معه على رأسهم الزمالك.