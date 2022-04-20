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الامارات | نهيان بن زايد يصدر قرارات بتشكيل مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 6 قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات 6 أندية الألعاب الفردية، تشمل نادي أبوظبي لألعاب القوى، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للمبارزة، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي لكرة المضرب. وصدرت القرارات كالتالي:

نادي أبوظبي لألعاب القوى 
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة العقيد الركن / خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من السادة: راشد صغير محمد البلوشي – علي خميس راشد النيادي – هاشل عبيد سالم الطنيجي – خالد سعيد سالم القبيسي – لولوة عبيد أحمد المهيري – طالب محمد أحمد السلامي.

نادي أبوظبي للرياضات المائية
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية برئاسة السيد حميد عبد الله الهوتي، وعضوية كل من السادة: خويطر سعيد الظاهري – سعيد أحمد الجسمي – أحمد خلفان الجهوري – سليمان حسن العامري – فاطمة سيف العامري.

نادي أبوظبي للقوس والسهم
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم برئاسة سعادة لبنى علي الشامسي، وعضوية كل من السادة: يوسف عبدالله المرزوقي – حسن عباس الحمادي – راشد محمد الكعبي – مبارك علي الحمادي.

نادي أبوظبي للمبارزة 
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العقيد محمد حسين خوري، وعضوية كل من السادة: ماجد سلطان المنصوري – خالد خميس العبري –حمد عبد الله المنصوري – حمدة خادم القبيسي.

نادي أبوظبي لرفع الأثقال 
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة السيد عبدالله عيسى الزعابي، وعضوية كل من السادة: خلف محمد العتيبة – خليفة حمد الدرمكي – عبدالله حيي الشامسي – عبير عبدالحميد أميري.

نادي أبوظبي لكرة المضرب 
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب برئاسة السيد حمد عبدالله المحياس، وعضوية السادة عبدالله زين العطاس – محمود خليفة البلوشي – عبدالرحمن صالح المنهالي – بشرى محمد النجار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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