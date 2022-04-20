شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: حازم إمام كان رافض يروح الزمالك وقت وجوده في الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام حنفي نجم الأهلي السابق طقوسه خلال شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر الشهر الكريم أفضل أيام حياته لأنه مختلف في أوقات كثيرة، كاشفا أن أول موسمين مع الأهلي كان يلعب في نهار رمضان ورغم ذلك لم يفطر في أي يوم منهما حتى المباريات التي كان يلعبها خارج مصر رغم أنه كان يملك الرخصة لذلك.

قال حنفى في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة الأهلي مع الزميلة نورهان طمان: "أهم فترة لنا هي عام 2001 عندما كان يتولى مانويل جوزيه تدريب الفريق الأحمر وحصلنا على دوري الأبطال من صن داونز وكنا نلعب هناك في أجواء صعبة وطلب منا الافطار لأن الجو كان صعبا ، ولكن قدرنا نقنعه اننا هنكمل ولو مقدرناش هنشرب مية ولكن كملنا المباراة واحنا صايمين، وقدرنا نتعادل هناك ونكسب هنا وناخد البطولة".

كشف حنفي أن حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي الذي زامله في نادي الصيد، مؤكدا: حازم امام مكنش عايز يروح نادي الزمالك وقت وجوده في الصيد لانه مبيحبش يلعب تحت ضغط وكان عايز يكمل مع الصيد ، وانا وهو كنا نشبه بعض في حاجات كتير وفي الاهلي اتوظفت في مركز غير مركزي ولكن حازم راح الزمالك وهو 16 سنة واتوظف في مركزه ، وانا روحت بعد سنة الاهلي ودخلت الاختبار واجتازتها".