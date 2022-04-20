شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور : فيريرا لم يفتح ملف الصفقات الجديدة ..وعودة المعارين ليس في أيدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يركز في الموسم الحالي ، ولم يتطرق لصفقات الموسم القادم حتى الان .

وأكد المشرف على الكرة في نادي الزمالك في تصريحات إذاعية ان كل مايتردد أجتهادات ، واللاعبين المعارين لا يحق للنادى أستعادتهم في الموسم الجديد الزمالك لان اعارتهم بنية البيع ..موضحا ان كل مايشغله تكوين فريق قوي ينافس على البطولات لعدة سنوات .

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز فى 11 وتعادل فى 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 28 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفى المقابل يقع الاتحاد فى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 24.