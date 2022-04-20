شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،اتحاد الكرة يترقب قرار لجنة الانضباط فى إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال غدًا ،بانون يرافق الأهلى فى رحلة العودة من المغرب .

بانون يرافق الأهلى فى رحلة العودة من المغرب

يعود المغربى بدر بانون مدافع الأهلى رفقة بعثة فريقه فى رحلة عودتها من المغرب، عقب الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المحدد لها مساء الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

اتحاد الكرة يترقب قرار لجنة الانضباط فى إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال غدًا

يترقب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

سفير مصر بالمغرب: عدد الجمهور فى لقاء الأهلي والرجاء بدورى الأبطال غير معلن

أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن استقبال بعثة النادى الأهلى من قبل مسئولي الرجاء المغربى يدل على مدى العلاقات الجيدة بين الفريقين.

قامت إدارة النادي الأهلي بتحصين بعثة الفريق الأحمر خلال تواجدها في المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خشية من تعرض أعضاء البعثة لأية مضايقات أو شحن جماهيري بعدما شهدت الأيام الماضية قيام أطراف خارجية بمحاولة تأجيج الجماهير .