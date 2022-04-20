شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. أحمد محسن لاعب سيراميكا: عمو شكشك بيفكرنى بالأجيال القديمة الأصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو احمد محسن لاعب سيراميكا

قال أحمد محسن ان اكثر شخصية رمضانية كان يحبها واثرت فيه هى شخصية عمو شكشك احد افراد عائلة بوجى وطمطم .

واضاف محسن ان شكشك يذكره بالاجيال القديمة مثل جدي وجدتي الناس القديمه الاصيله اللي ريحتهم مبتفارقنيش أبدا بالإضافة إلى ان دمه خفيف زيي طبعا