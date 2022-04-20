شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يتابع مع الشيف الدالي "البرنامج الغذائى" للأهلي فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الشيف محمد الدالي الذي يرافق بعثة الفريق في المغرب؛ لمتابعة البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.
واتفق «أبوعبلة» مع «الدالي» على إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي، بحيث تحتوي على العناصر المناسبة لطبيعة الصيام، في ظل استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.