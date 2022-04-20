شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يتابع مع الشيف الدالي "البرنامج الغذائى" للأهلي فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الشيف محمد الدالي الذي يرافق بعثة الفريق في المغرب؛ لمتابعة البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

واتفق «أبوعبلة» مع «الدالي» على إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي، بحيث تحتوي على العناصر المناسبة لطبيعة الصيام، في ظل استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.