شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج وعادل يقودان المقاصة لنهاية الدور الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المقاصة على استمرار طارق حجاج وإسلام عادل مدربا الفريق الفيومي على تولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، خلفا لتامر مصطفى الذي اعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه لتولي تدريب الجونة.

ومن المقرر أن يقود حجاج وعادل فريق المقاصة في مباراتيه القادمتين ضد سموحة يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ16 من عمر الدوري ويوم الجمعة بعد القادم ضد فيوتشر في الجولة الـ17 من عمر المسابقة ونهاية الدور الأول.

ويبحث مسئولو المقاصة تعيين مدير فني جديد جديد يخلف تامر مصطفى في قيادة الفريق في الفترة الحالية، حيث تسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة في إسناد القيادة الفنية للجهاز المعاون، لحين الاستقرار على هوية المدير الفني الجديد.

وكشف أحمد هويدي نائب رئيس نادي المقاصة أن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الفيومي اعتذر عن عدم الاستمرار مع المقاصة في الفترة المقبلة، وفضل إنهاء مشواره في تدريب الفريق.