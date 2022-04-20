شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يدخل دائرة المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق غزل المحلة ، دائرة المرشحين لتولي قيادة المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة ، بعد الأداء والنتائج المميزة التي يقدمها مع فريق غزل المحلة

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين أكثر من اسم لتدريب المنتخب الأولمبي فى المرحلة المقبلة، ودخل ضمن المرشحين فى الوقت الحالى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، وأسامة نبيه مدرب عام نادى الزمالك، وربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد فى اجتماعه المقبل.

ونجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق في انتشال الفريق المحلاوى من قاع الجدول ليبتعد به عن صراع الهبوط بانتصارين متتاليين لينتشل الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الدوري إلى المركز التاسع. وتولى باسيو القيادة الفنية لغزل المحلة في ظروف صعبة، بعد رحيل محمد عودة عن تدريب الفريق، حيث كانت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية هي الاختبار الأول لبسيوني مع المحلة، ونجح فيه بامتياز بعدما حقق نتائج جيدة كان أبرزها الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد.

وتحت القيادة الفنية لبسيوني يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المحلة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً أخر.