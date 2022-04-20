شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغلب إيهاب جلال على ضيق الوقت قبل مباراتى غينيا وإثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار عن تواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

س .. موعد مباراتى غينيا وإثيوبيا؟

ج .. لم يتم تحديد المواعيد النهائية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتى ستتم إقامتهما فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو، وتقام مباراة غينيا فى القاهرة، بينما مباراة إثيوبيا ستقام فى إثيوبيا.

س .. كيف يستعد إيهاب جلال لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى يونيو؟

ج .. يخوض منتخب مصر أول مباراتين تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للمنتخب فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو أمام غينيا ثم مالاوى، ويبدأ جلال مهمته رسميا مع منتخب مصر فى الأول من مايو والتجهيز لمباراتى غينيا.

س .. هل ينجح إيهاب جلال فى التغلب على ضيق الوقت قبل التصفيات؟

ج .. تولى إيهاب جلال مهمة تدريب منتخب مصر منذ عدة أيام خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش، لكن يمتلك جلال عدة مميزات على رأسها معرفته باللاعبين المصريين والمحترفين ومستوى كل لاعب منهم، إلى جانب أنه تولى تدريب أكثر من نادٍ كبير فى الفترة الأخيرة على رأسهم الزمالك والإسماعيلى، وحالياً بيراميدز وعلى دراية بمعظم اللاعبين الدوليين، وهو ما يسهل من مهمته مع منتخب مصر والتغلب على ضيق الوقت قبل مباراتى غينيا وإثيوبيا.