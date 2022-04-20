شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تقرر شطب مركز شباب وراق العرب من دوري مراكز الشباب بعد الاعتداء على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الشباب والرياضة عدة قرارات تجاه فريق مركز شباب وراق العرب لما بدر منهم من اعتراضات، وتعدٍ على حكم المباراة عقب انتهاء مباراة مركز شباب الفهميين ووراق العرب بمحافظة الجيزة التي أقيمت ضمن مباريات دور الثمانية من دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الوزارة.

وجاءت القرارات الآتي..

شطب فريق وراق العرب وحرمانه من المشاركة في دورى مراكز الشباب لمدة عامين مقبلين.

عدم صرف أية مزايا خاصة بالنقاط التي حصل عليها بالنسخة الحالية من الدورة.

توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على المركز.

إحالة المتسببين في الواقعة إلى النيابة العامة وفقا لنص المادة 45 من قانون الهيئات الشبابية 218 لسنة 2017م".

وكان الحكم طرد لاعبين من صفوف مركز شباب الوراق، ورفض اللاعبين عقوبة الحكم مما دفعهم للاعتداء عليه عقب انتهاء المباراة وإبلاغ الشرطة بعمل محضر ضد الحكم الأمر الذي جعل محمد عبد الناصر يظل في قسم الشرطة