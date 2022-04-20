شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبل، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا.

ويواجه منتخب مصر في الجولة الأولى منتخب غينيا ثم إثيوبيا ثم مالاوي ذهابًا و إيابا ثم غينيا في الجولة الخامسة ويختتم مبارياته بمواجهة إثيوبيا في الجولة السادسة.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولي والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو وحتي 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 حتي 28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.