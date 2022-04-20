شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة الجزائر الدولية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطني للملاكمة في فى بطولة الجزائر الدولية للكبار المحدد لها الفترة من 7 حتى 13 مايو المقبل.

وأعلن محمد عيد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، عبد الرحمن عرابى و يسرى رزق وعمر الشريف وعمر عبد العزيز وعصام شكرى ومصطفى فهمى .

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن توجه بعثة السيدات إلى تركيا يوم 6 مايو المقبل للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 8 و حتى 21 مايو المقبل.

ويشارك الفراعنة فى هذه البطولة بالثنائى رحمة محفوظ وإيمان محمد، حيث يواصلان التأهل للمنافسة فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

كما أكد رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن استضافة مركز شباب المعادى للمرحلة الثانية من بطولة المناطق المستحدثة فى شهر مايو المقبل بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، وأقيمت المرحلة الأولى شهر فبراير الماضى وتم اختيار قوام المنتخب من خلالها.