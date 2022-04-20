رفع أعداد الجماهير وبيان رسمي حول موقعة الرجاء والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد الجواهري المدير العام لشركة "كازا إيفنت"، والمكلفة بتنظيم مباراة الرجاء والأهلي عن أعداد الحضور الجماهيري لمباراة الفريقين.

وقال الجواهري في تصريحات عبر موقع "هسبورت" المغربية، إنه تم رفع عدد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي إلى 42 ألف تذكرة.

هذه الخطوة جاءت بعد استياء جماهير الرجاء من تقليص عدد التذاكر من 45 ألف إلى 35 ألف تذكرة بحسب ما كشف عنه الموقع المغربي.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الرجاء المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إنهاء أزمة بيع التذاكر.

وأوضح بيان النادي المغربي، أنه سيتم بيع تذاكر مباراة الفريق الأخضر ضد الأهلي عبر أحد المواقع الإلكترونية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الرجاء والأهلي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، مساء الجمعة المقبلة في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تفوق في لقاء الذهاب بدور الثمانية مساء السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام" بهدفين مقابل هدف في لقاء جاء ضمن دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي في مباراة الإياب لنتيجة التعادل للتأهل لدور نصف النهائي، في المقابل يحتاج الرجاء للفوز بنتيجة (1-0) للصعود لدور الأربعة.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والرجاء سيلاقي الفائز من الطرف الآخر الترجي الرياضي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.