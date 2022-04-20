خاص.. مصدر باتحاد الكرة يوضح حقيقة إعادة مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

نفى مصدر باتحاد الكرة الأنباء التي ترددت حول إعاة مباراة مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، إن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يخطروا الجانب المصري بأي جديد بشأن طلب الإعادة، مشيرًا إلى أن أمر إعادة المباراة بعيد عن الحقيقة.

وكان المنتخب السنغالي تأهل للمونديال، بالفوز على حساب مصر بضربات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار تجاوزات وأعمال شغب من الجماهير السنغالية في حق بعثة "الفراعنة"، وهو ما يستند عليه الاتحاد المصري لكرة القدم في شكواه لدى نظيره الدولي "فيفا" من أجل إعادة اللقاء.

وحددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي يوم الخميس 21 أبريل موعدا لنظر طلب الاتحاد المصري لإعادة مباراة السنغال.