"لهم الاحترام".. صلاح يوضح معنى تصريحاته عن لاعبي مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، تصريحاته حول فريق مانشستر يونايتد بعد الفوز العريض الذي حققه "الريدز" بنتيجة (4-0).

وكتب صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأربعاء :"كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا جعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا".

وأضاف :"لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أكن لهم كل الاحترام".

تغريدة صلاح جاءت لتوضيح تصريحاته عقب مباراة الأمس أمام مانشستر يونايتد، حيث قال لشبكة "بي إن سبورتس" :"مانشستر يونايتد جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا في خط الوسط وفي الدفاع". طالع التفاصيل

وشهدت مباراة قمة الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 عودة صلاح مرة أخرى للتسجيل بإحرازه ثنائية في شباك مانشستر يونايتد.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 22 هدفًا، ليظل "مو" على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم (2021 - 2022).

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي سيواجه برايتون مساء اليوم على ملعب "الاتحاد".